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غزة: الهيئة الوطنية تلغى المارثون الرياضي المزمع تنظيمه غدا

الخميس 16 مايو 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الهيئة الوطنية تلغى المارثون الرياضي المزمع تنظيمه غدا


غزة / سما /

اعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الخميس عن الغاء المارثون الرياضي والذي كان مزمع تنظيمه غدا بسبب الاجواء الحارة.

وفيما يلي نص التصريح كما وصل سما:

تصريح صحفي: صادر عن اللجنة الشبابية التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

للأخوة في وسائل الإعلام والمشاركين في المارثون الرياضي فقد تم إلغاء المارثون الرياضي والذي كان مزمع تنظيمه يوم غدٍ الجمعة الموافق 16 مايو 2019

 وذلك نظراً للأجواء الحارة والصيام وعدم الاثقال على أبناء شعبنا.
مقدرين للجميع جهودهم وما بدلوه من أجل تنظيم هذه الفعالية.

اللجنة الشبابية التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار

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