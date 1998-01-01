عشية اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم: 30% من الوفيات في فلسطين سببها القلب والشرايين وضغط الدم

رام الله / سما /

قالت وزارة الصحة إن نمط الحياة غير الصحي من الممكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مثل تناول الكثير من الملح، وزيادة الوزن، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين، وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن اثنين من كل خمسة أشخاص بالغين في الشرق الأوسط مصابان بارتفاع ضغط الدم.

جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الخميس، عشية اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم الذي يصادف السابع عشر من أيار من كل عام.

وضغط الدم هو القوة التي يندفع بها الدم بين جدران الشرايين، وفي حالة ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي يبذل القلب جهدا أكبر مما ينبغي، وبمرور الوقت يتسبب ذلك في ضعفه، وارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة، ويحدث عندما تكون قوة تأثير المدى الطويل ضد جدار الشرايين مرتفعة بما يكفي إلى أن تسبب في النهاية مشكلات صحية، مثل: مرض القلب، ويجري تحديد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها القلب ومقدار مقاومة تدفق الدم في الشرايين، فكلما ضخ القلب كمية من الدم كبيرة وكانت الشرايين ضيقة كان ضغط الدم مرتفعًا.

وقالت الوزارة إن 30% من الوفيات المسجلة في فلسطين في العام 2018 كان سببها أمراض القلب والشرايين وأهمها مرض ارتفاع ضغط الدم، وإن 13% من الوفيات المسجلة بين الفلسطينيين في العام 2018 كانت بسبب الجلطات الدماغية التي يكون المسبب الرئيس لها في العادة ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت إلى أنه وبحسب المسح المتدرج للأمراض المزمنة الذي قامت به وزارة الصحة في العام 2010 ونشر في العام 2011 فإن 60.5% من الفلسطينيين من عمر 18 وحتى 64 عاما يعانون من ارتفاع ضغط الدم، منهم 35.8% يتناولون علاجا للضغط، فيما الباقي لا يتناولون علاجا له.

وفيما يتعلق بالسياسيات الوقائية، عملت وزارة الصحة على تخفيض الملح في الخبز بنسبة 70%، كما قامت بمكافحة التدخين والكحول وتعزيز النشاط البدني والتغذية الصحية، إضافة إلى عمل مسوحات لجميع مراجعي عيادات الصحة الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، والتعامل مع الأمراض المزمنة برزمة واحدة علاجية ووقائية.

ويحتفل العالم هذه السنة باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم تحت شعار "اعرف أرقامك" ويهدف إلى التوعية بأهمية القياس الدوري لضغط الدم، ومعرفة المستويات الطبيعية له.

وأضافت وزارة الصحة ان هناك طرقا للسيطرة على ضغط الدم المرتفع، ومنها النشاط البدني بكل أنواعه باستمرار، وتناول وجبات صحية متوازنة وقليلة الملح والدهون وغنية بالخضار والفواكه، والنوم الكافي، والمحافظة على الوزن الطبيعي، والتوقف عن التدخين بكافة أشكاله، وقياس ضغط الدم بانتظام، وتجنب الضغوطات النفسية، ومراجعة الطبيب بشكل دوري.

ويحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم الانقباضي يساوي أو أعلى من 140 ملم، ويساوي ضغط الدم الانبساطي أو أعلى من 90 ملم.

ومن الممكن الإصابة بارتفاع الضغط لسنين بدون ظهور أي أعراض، ولا توجد علامات أو أعراض لدى معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم، وقد يعاني بعض المصابين بارتفاع ضغط الدم حالات الصداع وضيق التنفس أو نزيف الأنف، لكن هذه العلامات والأعراض ليست محددة ولا تحدث عادة إلا بعد بلوغ ارتفاع ضغط الدم مرحلة حادة للغاية أو مهددة للحياة، وحتى وإن كان من دون ظهور أعراض يستمر تلف الأوعية الدموية والقلب ويمكن الكشف عنه.

ويزيد ارتفاع ضغط الدم غير المتحكم فيه من خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، بما فيها النوبة القلبية والسكتة الدماغية، ويتطور ارتفاع ضغط الدم بشكل عام على مدار سنوات، ويؤثر على ما يقرب من جميع الأشخاص في النهاية.

وينصح بإجراء قياسات متكررة إذا جرى تشخيص المريض بارتفاع ضغط الدم أو كانت لديه عوامل خطورة أخرى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.