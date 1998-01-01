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"التربية" توقع الخطة التنفيذية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمدارس

الخميس 16 مايو 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" توقع الخطة التنفيذية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمدارس


رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، بمقر الوزارة في مدينة رام الله اليوم الخميس، الخطة التنفيذية لمشروع "أمل" الهادف لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المدارس.

ووقّع على الخطة كل من القنصل الإيطالي العام فابيو سوكولوفيتش، والنائب العام أكرم الخطيب، ومدير عام العلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية ليلى صبيح غريب.

وتأتي الخطة تنفيذاً للاتفاقية الموقعة سابقاً حول مشروع "أمل"، وانسجاما مع انضمام دولة فلسطين إلى العديد من المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ويهدف المشروع لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المؤسسات التعليمية، ودعم جهود مناهضة العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز بيئة مدرسية آمنة للجميع، بالتركيز على تنمية المعارف والاتجاهات والمهارات لدى الطلبة، وتهيئة المعلمين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التربوية.

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