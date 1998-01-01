الخارجية: تعاون فلسطيني بلجيكي في المجال التنموي

رام الله / سما /

عقدت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع وفد بلجيكي ترأسه مدير التعاون التنموي في القنصلية البلجيكية ايريك ديمونك، بهدف الوقوف عند مدى التقدم المحرز في التعاون بين الطرفين.

وأشاد مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، بالعلاقة الوثيقة مع المملكة البلجيكية، معرفا بالوكالة الفلسطينية وأهدافها وأنشطتها والولاية المناطة بها في تقديم المساعدة الإنمائية والدعم الفني للدول الصديقة والداعمة للشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون التنموي والتعاون جنوب- جنوب من خلال الاستعانة بالخبرات الفلسطينية المتطوعة داخليا وخارجيا، انطلاقا من الإيمان العميق بالمسؤولية الوطنية تجاه دول الجنوب، وتعبيرا عن الامتنان والتقدير للدعم المقدم لدولة فلسطين من المجتمع الدولي على مر السنين.

بدوره، أشار ايريك الى أهمية العمل والتعاون المشترك مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وتأسيس شراكة استراتيجية مع بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي.

وبحث الطرفان آليات التعاون المشترك وأطر الشراكة وتطوير برامج مشتركة للمساهمة في تحقيق أجندة التنمية 2030، وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ عدد من التدخلات التنموية في القارة الافريقية وفي أميركا اللاتينية فور الاتفاق على خطة عل وبرنامج تعاون تنموي مشترك يجري العمل على إنهائه قريبا.

من ناحيته، أكد ممثل التعاون البلجيكي في فلسطين بارت اوتندال استعداد التعاون البلجيكي لعقد مشاورات تنموية لتحديد التدخلات التي سيتم تنفيذها بين الطرفين مستقبلا، وتوقيع اتفاق تعاون يخدم مصالح الطرفين في إطار الجهود الدولية التنموية والتي يمكن لأطراف ثالثة الاستفادة منها.