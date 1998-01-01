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21 قتيلا وجريحا بإطلاق نار على متظاهرين في النجف

الخميس 16 مايو 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
21 قتيلا وجريحا بإطلاق نار على متظاهرين في النجف


القدس المحتلة/سما/

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا إطلاق النار على متظاهرين أمام مجمع تجاري في محافظة النجف، جنوب بغداد، بلغ 21 قتيلا وجريحا.

وقالت الخلية في بيان: "استشهاد 4 مواطنين وإصابة 17 آخرين خلال التظاهرات التي شهدتها محافظة النجف الأشرف قرب أحد المولات التجارية الذي احترق بالكامل"، مضيفة أنها "ستقوم بنشر المستجدات لاحقا"​​​.

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بمقتل وأصابه 16 شخصا بإطلاق نار على متظاهرين أمام مجمع تجاري في محافظة النجف جنوب العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر أن "العشرات من مناصري التيار الصدري تظاهروا في ساعة متأخرة أمس الأربعاء أمام مول البشير في النجف للمطالبة بإغلاقه"، مضيفا أن "القوة المسؤولة عن حماية المول أطلقت النار باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بجروح".

وتابع أن "المتظاهرين قاموا بعد ذلك بإشعال النار في المجمع التجاري، ومنعوا فرق الإطفاء من الوصول للمكان، وأن القوات الأمنية قامت بغلق الطرق الرئيسة والمهمة في المحافظة خوفا من تطور الأحداث".

من جهته طالب موقع على الفيسبوك (مقرب من مقتدى الصدر)، أمس الأربعاء، المتظاهرين بتحويل التظاهرات إلى اعتصامات أمام مولات "الفاسدين".

ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاثنين الماضي، بتشكيل لجنة لجمع معلومات عن اتباع التيار العاملين بمشاريع تجارية، وخاطبهم بالقول "ما عدت أتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه".

المصدر: سبوتنيك

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