خالد بن سلمان يتهم إيران بإعطاء الأوامر للحوثيين في اليمن لمهاجمة منشآتها النفطية

الرياض /وكالات/

اتهمت السعودية الخميس إيران بإعطاء الأوامر للحوثيين اليمنيين بمهاجمة منشآتها النفطية قرب الرياض بطائرات من دون طيار.

وكتب نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر “ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة ارامكو السعودية، يؤكد على انها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران”.



وأكد الأمير خالد، وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، أن “ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية”.



ومن جهته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في تغريدة إن “الحوثي يؤكد يوماً بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران”.



وأتهم الجبير الحوثيين بأنهم “جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة”.

وتعرّضت محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار الثلاثاء، ما أدى الى إيقاف ضخ النفط فيه.



وأعلن الحوثيون في اليمن أنّهم استهدفوا “منشآت حيوية سعودية” بسبع طائرات من دون طيار مشيرين إلى أن “هذه العملية العسكرية الواسعة رد على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا”.



وتدور الحرب في اليمن بين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوّات الموالية للحكومة منذ 2014، وقد تصاعدت مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دولياً.