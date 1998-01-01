  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قرقاش: الامارات ملتزمة “خفض التوتر” في الخليج بعد واقعة السفن

الخميس 16 مايو 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش: الامارات ملتزمة “خفض التوتر” في الخليج بعد واقعة السفن


ابو ظبي / وكالات/

اكّد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في لقاء مع صحافيين في دبي الاربعاء أن بلاده ملتزمة خفض التصعيد في منطقة الخليج بعد واقعة تعرض أربع سفن لعمليات “تخريبية” قبالة ساحل الامارات.


وقال قرقاش “نحن ملتزمون بخفض التصعيد، وبالسلام والاستقرار (…) علينا ان نلزم الحذر والا نطلق الاتهامات”، مضيفا “لقد دعونا دائما لضبط النفس وسنبقى ندعو إلى ذلك”.


لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن “الوضع صعب بسبب التصرف الايراني (…) هذا التصرف أدى إلى أوضاع صعبة”، داعيا إيران إلى تغيير سياساتها الاقليمية.
وأوضح “من مصلحتنا أن نرى إيران تتصرف كدولة طبيعية (…) ومن مصلحة إيران أن تعرف ان هناك قلق كبير بشان سياساتها، قلق يجب أن تتعامل معه بواقعية”.

قال وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش اليوم الأربعاء إن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر لم يتشاور مع الإمارات قبل تحركه نحو العاصمة الليبية طرابلس.

وبالنسبة لاسرائيل قال قرقاش ان الحوار مع “إسرائيل” لا يعني أننا نتفق معهم سياسياً.

وتعرّضت أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان لأضرار في “عمليات تخريبية” قبالة الامارات، لم تتضح تفاصيلها بعد.
وجاء ذلك وسط توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا، بعدما صعّدت واشنطن الضغوط على طهران واتهمتها بالتخطيط لشن هجمات “وشيكة” في المنطقة، كما عزّزت انتشارها العسكري في الخليج.


وطلبت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المجاورة للعراق.


وتجري الامارات، التي لم تتهم أي جهة بالوقوف خلف واقعة السفن، تحقيقا في الحادث بمشاركة السعودية والنروج وفرنسا والولايات المتحدة.
وقال قرقاش أن “من الافضل” انتظار نتائج هذا التحقيق، موضحا “أنا لا أتحدث عن أسابيع، أنا أتحدث عن أيام”.

الأكثر قراءة اليوم

بيان استثنائي من قائد فرقة غزة بشأن صورايخ المقاومة!

لهذا السبب.. تل أبيب تغلق التحقيقات الخاصة بملف الشهيد المقعد أبو ثريا

الاحتلال ينشر القبة الحديدية بشكل واسع في محتلف انحاء إسرائيل

ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

خبراء إسرائيليون: اغتلنا قيادة حماس ودمرنا غزة ولم نحقق الهدوء

الإسرائيلي الذي بصق على السفير البولندي يعتذر ويتهم أحد موظفي السفارة بإهانته

اشتية يلتقي العمادي ويشيد بالدعم القطري

الأخبار الرئيسية

مستوطنون

ضابط اسرائيلي : العقد الأخير هو العصر الذهبيّ لحماس التي بات لديها قدراتٍ مُقلقةٍ

صحيفة: العمادي قطع زيارته لمتظاهري العودة وغادر غزة بعد تصريحاته ضد "الجهاد"

images

فيديو: مسؤول عراقي يزعم : منصات صواريخ في غزة والبصرة موجهة ضد الخليج

رواتب

"معاريف" : هذا ما تحققه المنحة القطرية في غزة

1

صور: الاحتلال يزعم احباط تهريب معدات عسكرية إلى غزة عبر معبر "إيرز"