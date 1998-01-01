الدولار أقل من 17 جنيها للمرة الأولى منذ عامين في مصر

القاهرة /وكالات/

تراجعت أسعار الدولار في تعاملات البنوك وشركات الصرافة المصرية يوم الأربعاء، إلى أقل من 17 جنيها للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، لتسجل في بعض البنوك 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع، ليفقد الدولار نحو 7 قروش منذ بداية الأسبوع، وذلك بسبب زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة.

وقالت مصادر مصرفية مصرية، إن السبب الرئيسي لتراجع الدولار هو زيادة المعروض منه وتدفق النقد الأجنبي بصورة قياسية، اقتربت من 25 مليار دولار منذ بداية العام، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد الفرص الواعدة بالسوق، كما يعكس نجاح سياسات البنك المركزي في ضبط السوق، وإعادة التعاملات للقنوات الشرعية.