  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ثلاثة أسرى من الخليل يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

الخميس 16 مايو 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن الأسيرين عودة الحروب، وحسن العويوي يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 45 يوما، إضافة إلى سليم رجوب المضرب منذ 22 يوما، وجميعهم من محافظة الخليل.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الأسيرين الحروب والعويوي يقبعان في معتقل "نيتسان الرملة"، وجرى نقلهما أكثر من مرة إلى المستشفى، وذلك مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية، فيما يقبع الأسير رجوب في زنازين معتقل "عوفر".

ولفت إلى أن الأسير الحروب (32 عاما) من بلدة دير سامت ومعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو أب لعشرة أطفال.

أما الأسير العويوي (35 عاما) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.

والأسير سليم رجوب (48 عاماً) من مدينة دوار، وهو معتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقا في معتقلات الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفّذ سابقا عدة إضرابات رفضا لاعتقاله الإداري.

#الإضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

بيان استثنائي من قائد فرقة غزة بشأن صورايخ المقاومة!

لهذا السبب.. تل أبيب تغلق التحقيقات الخاصة بملف الشهيد المقعد أبو ثريا

الاحتلال ينشر القبة الحديدية بشكل واسع في محتلف انحاء إسرائيل

ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

خبراء إسرائيليون: اغتلنا قيادة حماس ودمرنا غزة ولم نحقق الهدوء

الإسرائيلي الذي بصق على السفير البولندي يعتذر ويتهم أحد موظفي السفارة بإهانته

اشتية يلتقي العمادي ويشيد بالدعم القطري

الأخبار الرئيسية

مستوطنون

ضابط اسرائيلي : العقد الأخير هو العصر الذهبيّ لحماس التي بات لديها قدراتٍ مُقلقةٍ

صحيفة: العمادي قطع زيارته لمتظاهري العودة وغادر غزة بعد تصريحاته ضد "الجهاد"

images

فيديو: مسؤول عراقي يزعم : منصات صواريخ في غزة والبصرة موجهة ضد الخليج

رواتب

"معاريف" : هذا ما تحققه المنحة القطرية في غزة

1

صور: الاحتلال يزعم احباط تهريب معدات عسكرية إلى غزة عبر معبر "إيرز"