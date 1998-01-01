ثلاثة أسرى من الخليل يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

الخليل / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن الأسيرين عودة الحروب، وحسن العويوي يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 45 يوما، إضافة إلى سليم رجوب المضرب منذ 22 يوما، وجميعهم من محافظة الخليل.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الأسيرين الحروب والعويوي يقبعان في معتقل "نيتسان الرملة"، وجرى نقلهما أكثر من مرة إلى المستشفى، وذلك مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية، فيما يقبع الأسير رجوب في زنازين معتقل "عوفر".

ولفت إلى أن الأسير الحروب (32 عاما) من بلدة دير سامت ومعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو أب لعشرة أطفال.

أما الأسير العويوي (35 عاما) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.

والأسير سليم رجوب (48 عاماً) من مدينة دوار، وهو معتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقا في معتقلات الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفّذ سابقا عدة إضرابات رفضا لاعتقاله الإداري.