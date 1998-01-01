كيف تكون طلتك جذابة في القمصان الكتان؟

وكالات / سما /

عندما ترتفع درجات الحرارة وتبدأ في التفكير عما إذا كان من الممكن ارتداء سراويل قصيرة أو شورتات في العمل، والبحث عن وسائل للمحافظة على ملابسك من البقع الناتجة عن العرق، عليك البدء في ارتداء قمصان وسراويل مصنوعة من مواد طبيعية، والتي يكون من أفضلها الكتان، فهو قماش طبيعي وناعم ومريح ومناسب للأيام الحارة.

لا تقلق من كثرة التجاعيد التي تصيب القمصان الكتان، وتذكر أنها مثالية ومناسبة للمواقف الرسمية وغير الرسمية، كما أنها تبدو رائعة إذا رغبت في الظهور بإطلالة كاجوال وعصرية.

ولمساعدتك على الظهور إطلالة شديدة الأناقة إليك عدة طرق تساعدك على ارتداء القمصان الكتان بأفضل طريقة.

القمصان الكتان مع الشورتات

هناك قواعد لارتداء القمصان الكتان مع الشورتات، فيجب أن يكون الشورت مناسباً تماماً مع القميص ومتناغماً معه، كذلك يجب أن يكون قصيراً ولا يُغطي الركبة. ويوجد العديد من القمصان الكتان التي تناسب الشورتات، وأفضلها القمصان الخالية من الأزرار، أو تلك القصيرة نوعاً ما. وستكون إطلالتك مميزة إذا ارتديت شورتاً باللون الباستيل مع قميص أبيض، أو شورتات زرقاء فاتحة مع قميص أزرق داكن اللون.

القمصان الكتان مع السراويل الجينز

السراويل الجينز الزرقاء والسوداء تلائم أي شيء وكذلك تناسب القمصان الكتان، وستظهر في إطلالة مميزة إذا ارتديت سراولاً جينز مع قميص كتان طويل الأكمام. وإذا أردت الظهور في إطلالة رائعة فبإمكانك طي أكمام القميص وارتداؤه مع السراول الجينز وحذاء رياضي، ستظهر في إطلالة أنيقة وبسيطة.

القمصان الكتان مع الشينوز

إذا أردت الظهور في إطلالة كاجوال عصرية فسيكون الجمع بين القميص الكتان والشينوز أمراً مثالياً، لاسيما وأنهما قطعتان تلائمان فصل الصيف. من الأفضل أن ترتدي سراويلاً شينوز بألوان فاتحة مع قميص كتان كاكي أو باستيل، وربما يجعلك هذا الأكثر أناقة في الغرفة التي تتواجد بها.

القمصان الكتان مع السترات

القمصان الكتان تلائم أي نوع من السترات، كما أنها تكون مثالية مع البومبر جاكت، والكارديجان، وأغلب السترات الرسمية مثل البليزر. ولكن إذا أردت ارتداءه مع سترة فعليك اختيار قميص يناسب جسمك تمامًا.

القمصان الكتان مع السراويل

سوف تظهر في إطلالة مثالية إذا تمكنت من التوفيق بين القمصان الكتان وسراويل مناسبة لجسمك، لكن تجنب طي الأكمام، إلا إذا كنت تشعر بالحرارة الشديدة، ولا تضع القميص داخل البنطلون، أبقه في الخارج، إلا إذا كنت في مناسبة رسمية فعليك إدخال أطراف القميص في السروال.

القمصان الكتان مع البدلة

يُمكن ارتداء القميص الكتان مع البدلات، واحرص على أن يكون القميص ملائماً لجسمك وأن تُدخله في السروال، وللحصول على إطلالة مثالية ارتدي قميصاً كتاناً أبيض مع بدلة ذات لون أزرق فاتح، أو ارتدي قميصاً أزرق فاتحاً مع بدلة رمادية.

كيف تعتني بالملابس المصنوعة من الكتان؟

عليك الاعتناء بالقميص الكتان والحفاظ عليه، وبإمكانك فعل ذلك من خلال مراجعة تعليمات الغسيل الموجودة على القميص، وأن تقوم بغسله فوراً إذا لُطخ ببقعة. كذلك عليك تجفيفه جيداً بعد غسله، وتجنب استخدام أجهزة التجفيف الكهربائي.

ولكي تتجنب ظهور التجاعيد سريعاً، بإمكانك كي القميص بوضع قطعة رقيقة من القماش فوقه، وكذلك قم بكيه من الجهة الخلفية أولاً، ثم من الأمام.

إذا أردت تخزين الملابس المصنوعة من الكتان، فعليك وضعها في مكان بارد وجاف، لاسيما أن القماش قد يصاب بالعفن إذا وضع في مكان لا يتمتع بدرجة عالية من التهوية. وتجنب ما يقال عن ضرورة وضعه في أكياس مغلقة من السيلوفان أو البلاستيك لفترات طويلة لأن ذلك من شأنه الإضرار بأليافه.