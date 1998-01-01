لحدود آمنة في العلاقات الاجتماعية اتبع هذه النصائح

واليوم نستعرض لك 3 نصائح أساسية لوضع حدود آمنة في علاقاتك الاجتماعية مع الأشخاص المحيطين بك.

– تعرف على ما يسعدك:

أول شيء يجب أن تبدأ منه هو معرفة الأشياء التي تسعدك، لأن هذا إدراك ما يرضك وهو ما سيجعلك تضع الحدود حتى دون أن تعي هذا، فحين تجد أن الخروج مع شخص لا يدخل عليك السعادة سوف ترفض، ومن هنا ستضع حدودًا لهذا الشخص في حياتك، وحين تعرف العكس أن هناك شخصا آخر تريد الخروج والتحدث إليه لأنك تشعر بالراحة والسعادة معه، هذا سيساعدك على بناء حدود أيضا أمام هذا الشخص.

– كن واضحًا:

يجب أن تكون واضحًا فأكثر ما يجعلنا نفشل في بناء حدود مع من حولنا هي عدم الوضوح في التعامل معهم، والتعامل مع شخص ذى علاقة سطحية معنا مثلا على أنه صديق مقرب بسبب الخجل أو المجاملة، وهذا ما يمنحه مساحة أكبر في حياتك، لذلك يجب أن تكون واضحًا وتضع كل شخص عند حده، وذلك من خلال طريقة تعاملك أنت ووضوحك.

– احترم حدود الغير:

وأخيرًا يجب أن تحترم أنت حدود الآخرين، فلا تكن فضوليًا أو تفرض نفسك على أحد وترفض التعرض لنفس هذه المواقف، تدخلك في حياة الآخرين هو من أول العوامل التي تجعلهم في المقابل يتدخلون في حياتك، لذلك يجب أن تضع في البداية حدودا لنفسك، تكون ملزمة لك، وبعد ذلك تلزم من حولك.