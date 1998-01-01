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في الفرصة الأخيرة.. أنجبت 3 أطفال دفعة واحدة

الخميس 16 مايو 2019 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
في الفرصة الأخيرة.. أنجبت 3 أطفال دفعة واحدة


وكالات / سما /

بعد معاناة استمرت 4 أعوام من الإجهاض المتكرر وعمليات التلقيح المكلفة، قررت نيكيتا بيل (25 عاما) التوقف عن محاولات الإنجاب إثر إصابتها بحالة من اليأس.

لكن بيل تحتفل هذه الأيام بقدوم 3 أطفال دفعة واحدة، بعد أن منتحت نفسها فرصة أخيرة مع التلقيح الصناعي توجت أخيرا بالنجاح، وفقما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الاثنين.

وقالت الصحيفة إن بيل وزوجها مارك، البالغ من العمر 30 عاما، أصيبا بإحباط شديد، فقررا عدم تلقي مزيد من العلاجات من أجل الإنجاب، لكن سعادتهما اليوم لا توصف بعد التمسك بالفرصة الأخيرة.

ووضعت بيل 3 أطفال، هم لولا فرانسيس، وجاءت أولا، تلاها شقيقاها التوأمان المتماثلان جاكوب دوغلاس وتومي جيمس، ويتمتع الثلاثة بصحة جيدة.

وقالت نيكيتا والابتسامة تعلو وجهها: "لقد أصبحت أما أخيرا. أخيرا لدي أطفال. إنهم ملكي. كنت أقول دائما إنني لن أخوض عملية التلقيح الصناعي أبدا مرة أخرى، بعد الجولة الأولى، بسبب صعوبة الأمر".

وتابعت: "لكنني قررت بعد ذلك أن أفعل، قلت لنفسي: إنها المرة الأخيرة، هذه هي الفرصة الأخيرة".

وأوضحت نيكيتا أنها حملت في سبتمبر من العام الماضي، وأضافت: "قلت لمارك إن شعوري مختلف هذه المرة، وكان لديّ شعور بأن في بطني توأمين".

أما بالنسبة لزوجها مارك، فقالت نيكيتا إنه لم يصدق أنها حامل بثلاثة أطفال، وبقي على هذه الحالة يوما كاملا، قبل أن يقتنع أخيرا بأن زوجته حامل بالفعل.

#الإنجاب

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