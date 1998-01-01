مرشد نيبالي يحطم رقمه القياسي ويتسلق إفرست للمرة الـ23

وكالات / سما /

ذكر مسؤولون أن مرشدا نيباليا من عرقية شيربا، تمكن اليوم الأربعاء من تسلق جبل "إفرست" للمرة الـ23 ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي كان هو نفسه سجله لعدد مرات تسلق أعلى قمة في العالم.

ووصل كامي ريتا شيربا، وهو يعمل لدى شركة "سفن ساميتس تريكس" المحلية التي تنظم رحلات تسلق للجبل، إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8848 مترا، حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا (0145 بتوقيت جرينتش)، طبقا لما ذكره مدير الشركة، مينجما شيربا.

وكان شيربا، الذي وطأ قمة إفرست لأول مرة في عام 1994، تسلق العديد من القمم الأخرى التي يبلغ ارتفاعها ثمانية آلاف متر في نيبال.

وقبل بدء الرحلة، قال المرشد الذي يبلغ من العمر 49 عاما: "توجيه المتسلقين الأجانب إلى إفرست هو عملي. هذا ما أقوم به لأكسب رزقي. لكن ذلك يجلب لي التقدير".

ومن المقرر أن يحاول 378 متسلقا ومرشديهم تسلق إفرست خلال الأسبوعين المقبلين، عندما تتحسن الظروف الجوية.

وتمكن حوالي خمسة آلاف متسلق من الصعود لقمة جبل إفرست الذي يقع على الحدود بين نيبال والصين.