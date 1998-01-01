إيفل يبلغ 130 عاما.. وباريس تحتفل بالليزر

وكالات / سما /

احتفلت باريس بالذكرى المائة والثلاثين لإنشاء برج إيفل الشهير، بعرض مدهش لليزر يسترجع تاريخ المبنى الذي يعتبر من أبرز المعالم في أوروبا.

في البداية، قام المسؤولون عن النصب التذكاري الشهير بدعوة 1300 طفل "لتناول وجبات خفيفة"، الأربعاء، أسفل البرج المعروف باسم "السيدة الحديدية".

وسيقوم البرج ببث عروض ليزر مدتها 12 دقيقة على الواجهة حتى الجمعة، ويمكن مشاهدتها بشكل مجاني من الأحياء المجاورة.

ويصعد حوالي 6 ملايين شخص البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 300 مترا كل عام، بالإضافة إلى الحشود التي تأتي لإلقاء نظرة على تصميم غوستاف إيفل، الذي صمم للمشاركة في معرض إكسبو 1889 العالمي.

وكان برج إيفل أطول نصب في العالم في ذلك الوقت، وبفضل قواعد التخطيط الحضري الصارمة، لا يزال البرج يلوح في أفق باريس من مسافات عدة.

ويخضع برج "السيدة الحديدية"، لأعمال صيانة وتجديد قبل الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس عام 2024.