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هذه فائدة الفواكه لطفلك الرضيع

الخميس 16 مايو 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه فائدة الفواكه لطفلك الرضيع


وكالات / سما /

أوصى المركز الاتحادي للتغذية الوالدين بتقديم الفواكه الطازجة الطرية لطفلهما الرضيع مع ظهور الأسنان اللبنية الأولى.

وأوضح المركز الألماني أن تناول الفواكه في العام الأول يعمل على تدريب عضلات المضغ وتعزيز حركية الفم، الأمر الذي يعود بالفائدة على تعلم الطفل الكلام.

وفي الإطار ذاته، فإن تذوق الرضع، بدءا من سن أربعة أشهر، للبيض والفول السوداني قد يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالحساسية، وفقا لدراسة سابقة، مقارنة مع الذين يتذوقون تلك الأطعمة في وقت لاحق من العمر.

في المقابل، فإنه يجب الحذر من إضافة العسل أو السكر أو غيرهما من المحليات إلى طعام الرضيع خلال عامه الأول، إذ لا يحتاج الرضع للسكر أو غيره من مواد التحلية في الشهور الأولى من عمرهم.

كما أن العصائر غليظة القوام لا تقل ضررا عن السكر، بل على العكس تتسبب هذه النوعية من العصائر في الإضرار بأسنان الطفل بشكل شديد بفعل قوامها اللزج.

#الرضيع

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