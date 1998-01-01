كيف ترسل رسائل مشفرة وآمنة في جي ميل؟

وكالات / سما /

لقد تجاوز Gmail مليار مستخدم نشط مرَّة أخرى في سنة 2016، لذلك من المحتمل أن يكون لديك حساب على هذه الخدمة. ولذا، قد تشعر بالقلق إزاء خصوصيَّة وأمان رسائل البريد الإلكتروني الخاصَّة بك، فهل تسأل عمَّا تفعله جوجل للحفاظ على أمان بريدك الإلكتروني؟ تابع القراءة وسنقوم بمساعدتك على تأمين الرسائل التي تتبادلها عبر هذه الخدمة.

كيفية إرسال البريد الإلكتروني المشفر في بريد جوجل؟

إذا كنت مستخدمًا لديه حساب جي ميل بالمجَّان، فإنَّ رسائلك محميَّة بواسطة طريقة التشفير القياسية من جوجل، وهي حماية طبقة النقل (TLS). وإليك الفائدة: يعمل TLS إذا كان المرسل البريد الإلكتروني إليه يستخدم مزوِّد بريد إلكتروني يدعم TLS أيضًا.

يستخدم معظم مقدمي الخدمات الرئيسيين TLS، لذلك تغيب المخاطرة الكبيرة، لكن من الجيِّد أن نعرف. بافتراض توافق TLSالمتبادل، سيتم تشفير جميع الرسائل التي ترسلها عبرGmailعبر TLS.

يجعل بروتوكول TLSمن الصعب للغاية اعتراض رسالتك عند توجيهها إلى المستلم، ومع ذلك لا يعد بالاحتفاظ بالرسائل خاصة بينك وبين المستلم لمجرَّد وصولها إليها.