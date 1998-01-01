"فيسبوك" تشدد قواعد البث المباشر بعد هجوم نيوزيلندا

وكالات / سما /

أعلنت شركة فيسبوك عن تشديد قواعد البث المباشر عبر منصة التواصل الاجتماعي التي تديرها، بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي.

وحسب السياسة الجديدة، سيتم منع أي شخص ينشر أي رابط إلكتروني يؤدي إلى محتوى إرهابي، من خدمة البث الحي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جوي روزن، نائب رئيس فيسبوك لشؤون السلامة: "هدفنا هو الحد من مخاطر الإساءة عبر البث الحي وتمكين الأشخاص من استخدام تلك الخدمة بطريقة إيجابية".

كان المسلح منفذ الهجومين على مسجدي مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية قد نشر وقائع الهجومين على موقع فيسبوك عبر خدمة البث الحي لمدة 17 دقيقة قبل أن تقوم شركة التواصل الاجتماعي بحذف المقطع ، لكن سرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالهجومين على الإنترنت.