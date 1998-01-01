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المجدلاوي يستقبل أسرة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ويهنىء الأبطال

الخميس 16 مايو 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجدلاوي يستقبل أسرة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ويهنىء الأبطال


رام الله / سما /

استقبل الدكتور أسعد المجدلاوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية اسرة الاتحاد الفلسطيني لبناء الأجسام واللياقة البدنية في مكتبه بحضور المكتب التنفيذي للجنة والأمانة العامة، وهنأ د. أسعد المجدلاوي ابطال الاتحاد على إنجازاتهم في البطولة العربية لكمال الأجسام التي أقيمت في مصر، ونقل د. أسعد تحيات اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية للاعبين والاتحاد.

وحصل اللاعب محمد مقداد على الميدالية الذهبية والميدالية البرونزية في البطولة، وحصل اللاعبان: مؤمن عقل ومحمد مقداد على المركز الرابع في وبطولة غرب آسيا لكمال الأجسام التي أقيمت في البحرين.

وشكر المجدلاوي رئيس وأعضاء الاتحاد على جهودهم في متابعة اللاعبين، وحثهم على تقديم افضل ما لديهم.

وقدم نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدروع التكريمية ومكافأة مالية للاعبين وشكرهم على إنجازاتهم.

#أسعد المجدلاوي

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