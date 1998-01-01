خدمات رفح يهزم منتخب الوسطى بثنائية

غزة / سما /

حقق خدمات رفح فوزا معنويا على منتخب المحافظة الوسطى (2-0), في المباراة التي جرت على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, ضمن استعدادات الأول لكأس فلسطين.

وحرص إسلام أبو عريضة المدير الفني لـ"الأخضر" الرفحي, على تجربة العديد من اللاعبين, بهدف تجهيزهم لمباراتي كأس فلسطين ضد حامل لقب كأس الضفة.

وظهر خدمات رفح "بطل الثنائية" بصورة جيدة في الشوط الثاني على وجه الخصوص, ما جعله يخرج فائزا بهدفين سجلهما محمد الجرمي, وشرف حسنين.

يشار إلى أن خدمات رفح ينوي عقد المزيد من اللقاءات الودية خلال الفترة المقبلة, لضمان جهوزية لاعبيه لكأس فلسطين.