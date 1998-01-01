  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

خدمات رفح يهزم منتخب الوسطى بثنائية

الخميس 16 مايو 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح يهزم منتخب الوسطى بثنائية


غزة / سما /

حقق خدمات رفح فوزا معنويا على منتخب المحافظة الوسطى (2-0), في المباراة التي جرت على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, ضمن استعدادات الأول لكأس فلسطين.

وحرص إسلام أبو عريضة المدير الفني لـ"الأخضر" الرفحي, على تجربة العديد من اللاعبين, بهدف تجهيزهم لمباراتي كأس فلسطين ضد حامل لقب كأس الضفة.

وظهر خدمات رفح "بطل الثنائية" بصورة جيدة في الشوط الثاني على وجه الخصوص, ما جعله يخرج فائزا بهدفين سجلهما محمد الجرمي, وشرف حسنين.

يشار إلى أن خدمات رفح ينوي عقد المزيد من اللقاءات الودية خلال الفترة المقبلة, لضمان جهوزية لاعبيه لكأس فلسطين.

#خدمات رفح

الأكثر قراءة اليوم

بيان استثنائي من قائد فرقة غزة بشأن صورايخ المقاومة!

لهذا السبب.. تل أبيب تغلق التحقيقات الخاصة بملف الشهيد المقعد أبو ثريا

الاحتلال ينشر القبة الحديدية بشكل واسع في محتلف انحاء إسرائيل

ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

خبراء إسرائيليون: اغتلنا قيادة حماس ودمرنا غزة ولم نحقق الهدوء

الإسرائيلي الذي بصق على السفير البولندي يعتذر ويتهم أحد موظفي السفارة بإهانته

اشتية يلتقي العمادي ويشيد بالدعم القطري

الأخبار الرئيسية

مستوطنون

ضابط اسرائيلي : العقد الأخير هو العصر الذهبيّ لحماس التي بات لديها قدراتٍ مُقلقةٍ

صحيفة: العمادي قطع زيارته لمتظاهري العودة وغادر غزة بعد تصريحاته ضد "الجهاد"

images

فيديو: مسؤول عراقي يزعم : منصات صواريخ في غزة والبصرة موجهة ضد الخليج

رواتب

"معاريف" : هذا ما تحققه المنحة القطرية في غزة

1

صور: الاحتلال يزعم احباط تهريب معدات عسكرية إلى غزة عبر معبر "إيرز"