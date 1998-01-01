شقيق غريزمان يثير الشكوك حول مستقبله بصورة لنيمار

وكالات / سما /

أثار ثيو غريزمان شقيق الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الشكوك حول مستقبل الأخير، بعدما نشر صورة للبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نادي أتلتيكو مدريد قد أعلن مؤخرا رحيل غريزمان عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية, فإن ثيو نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لنيمار بعد دقائق قليلة من إعلان شقيقه رحيله عن فريق العاصمة الإسبانية، معلقا عليها: "مرحبا".

وأوضحت "أس", أن الصورة تأتي على سبيل السخرية من اللاعب البرازيلي, الذي رحل عن برشلونة إلى ناديه الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية مقابل 222 مليون يورو.

واعتبر آخرون أنها تشير إلى اقتراب غريزمان من باريس سان جيرمان, الذي يراقب اللاعب، والذي قد ينقض عليه لخطفه من برشلونة الصيف المقبل.