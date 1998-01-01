بيل حريص على توديع البرنابيو ولكن زيدان عقبته الوحيدة!

وكالات / سما /

يبدو بأن الأمور شبه محسومة، بشأن مستقبل الويلزي جاريث بيل مع فريقه ريال مدريد الإسباني، فالأمور كلها تتجه نحو رحيل اللاعب عن المرينجي هذا الصيف.

وكان جاريث بيل صاحب 29 عامًا قد انتقل للعب في صفوف ريال مدريد صيف عام 2019، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي بمبلغ 100 مليون يورو.

ولكن النجم الويلزي طوال هذه المواسم، لم يقدم الأداء المنتظر منه، إصابات، غيابات، تضييع للفرص، ليصل الأمر إلى نهاية المطاف برحيل اللاعب هذا الصيف بعد 6 سنوات.

البداية والنهاية في البرنابيو!

وفي إطار هذا الأمر، ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن الويلزي جاريث بيل يريد توديع ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل المرينجي، وجماهيره، بمشاركته كأساسي في مباراة ريال مدريد الأخيرة بالدوري الإسباني أمام ريال بيتيس.

وسيستضيف ريال مدريد منافسه ريال بيتيس مساء يوم الأحد المقبل، وجاريث بيل يريد المشاركة في تلك المباراة من أجل توديع الجميع قبل رحيله.

وأشارت الصحيفة أن المشهد يعيد نفسه، فالويلزي اسُتقبل بحفاوة شديدة في الثالث من شهر سبتمبر من عام 2013، بحضور 30 ألف متفرج في ملعب “البرنابيو” لاستقباله، والآن سيرحل عن الريال أمام نفس الجماهير، وفي نفس الملعب، ولكن شتان بين أول وآخر لقاء.

زيدان العقبة الوحيدة

الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي سيكون العقبة الوحيدة أمام جاريث بيل لتحقيق ذلك -المشاركة في مباراة الريال الأخيرة- خاصةً بعدما استبعده من قائمة المرينجي أمام ريال سوسيداد في اللقاء السابق بالدوري.

وبعد هزيمة ريال مدريد في مباراة سوسيداد، تحدث زيدان بعدما سئل عن سبب استبعاد بيل قائلاً “لقد اتخذت قرارات، وكان واضحًا ما فعلته هذا الأسبوع، سنرى ما الذي سأفعله في الأسبوع القادم، وفي الموسم الجديد”.

ولذلك سينتظر جاريث بيل قرار زيدان سواء بإدراجه في قائمة ريال مدريد أو استبعاده مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن جاريث بيل نجح في إحراز 14 بطولة مع ريال مدريد، وسجل 102 هدفًا فقط، منهم 51 هدفًا على ملعب “سانتياجو برنابيو”.