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دي يونج: سأقوم بتمرير جميع الكرات لميسي

الخميس 16 مايو 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي يونج: سأقوم بتمرير جميع الكرات لميسي


وكالات / سما /

يبدو أن فرينكي دي يونج، لاعب آياكس أمستردام، متحمس جداً لتقمص دور جوردي ألبا في نادي برشلونة، من خلال تمرير جميع الكرات إلى ليونيل ميسي، سواء أكان هذا الأخير في مواقف مناسبة أو في وضعيات صعبة.

وقال دي يونج في تصريحات لشبكة (فوكس سبورتس): “أنا متحمس جداً للتدرب مع ميسي وتجربة المران معه. سأقوم بتمرير جميع الكرات له (يبتسم)”.

وتابع: “لن أغير أسلوبي ولا يهمني إذا كانت الأضواء ستُسلط علي بعد الانتقال إلى برشلونة، فضولي فقط كيف سأؤدي هناك وأنا متحمس للتعلم من الأفضل من حولي”.

واختتم: “سأفتقد الدوري الهولندي، كان الأمر رائعاً هنا، سارت كل الأمور على نحو سريع للغاية منذ انضمامي للفريق الأول، كنا فريقاً رائعاً، وعشنا الكثير من المرح واللحظات الرائعة هذا الموسم”.

وتوج آياكس أمستردام ببطولة الدوري الهولندي، للمرة 34 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على مضيفه دي جرافشاب بنتيجة 4/1 في المرحلة الأخيرة من عمر المسابقة.

#دي يونج

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