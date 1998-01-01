ريال مدريد يفتح خطوط الاتصال مع محمد صلاح

وكالات / سما /

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، مرحلة إعادة ترتيب الأوراق وتجديد الصفوف، خاصة عقب عودة زين الدين زيدان للقيادة التدريبية، وهو ما جعله يعود لمغازلة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

ووفقاً لما ذكره أحد الصحفيين بقناة “كانال بلوس” الفرنسية، فإن ريال مدريد أجرى محادثات مبدئية مع محمد صلاح لبحث سبل انضمام النجم المصري إلى الفريق الملكي خلال الصيف القادم.

وقال فيليب كارايون، صحفي شبكة (كانال بلس) وهو مقرب نوعاً ما من زين الدين زيدان: “لاعب آخر بجانب إدين هازارد؟ نحن في مرحلة المفاوضات الأولية بين ريال مدريد ومحمد صلاح”.

وانسجاماً مع هذا الخبر، فإن إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، أكدت نقلاً عن صحفي مقرب من الإدارة، أن ريال مدريد يجهز لمفاجأة من العيار الثقيل، لن يتوقعها أحد في سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادماً من صفوف روما في صيف عام 2017 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني وكان أغلى صفقة في تاريخ الحُمر آنذاك، مع العلم أن عقده الحالي سينتهي في 2023.

ويرغب ريال مدريد في العودة مجدداً للمنافسة على البطولات، بعد الخروج بخفي حنين في الموسم الجاري.