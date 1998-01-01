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تشيلسي يدرس فكرة إعادة هيجواين ليوفنتوس

الخميس 16 مايو 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يدرس فكرة إعادة هيجواين ليوفنتوس


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلاً عن “الدايلي ميل” الإنجليزية بأن إدارة نادي تشيلسي لم تقتنع بمستوى الأرجنتيني جونزالو هيجواين، وتفكر في إعادته مرة أخرى لصفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي.

وكانت إدارة تشيلسي قد تعاقدت في شهر يناير الماضي مع جونزالو هيجواين على سبيل الإعارة لمدة موسم بمبلغ 9 ملايين يورو، مع أحقية شرائه هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة أن الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي الحالي هو من أقنع إدارة البلوز بالتعاقد معه، ولكنه الآن في صف النادي، وليس مقتنعًا بمستوى اللاعب، ويفكر في الاستغناء عن فكرة شرائه بشكل نهائي.

وأكملت الصحيفة أن المهاجم الأرجنتيني أحرز فقط مع تشيلسي خمسة أهداف في 21 مباراة، وبالتأكيد هذا رقم تهديفي لا يليق بلاعب كبير يحصل على راتب ضخم، والذي جاء لتعويض رحيل ألفارو موراتا.

وأكملت “ماركا” أن الإدارة تجد الأمر مبالغًا فيه، بالتعاقد مع جونزالو هيجواين ابن 31 عامًا بشكل نهائي بمبلغ 36 مليون يورو، لذلك فجميع الظروف تؤدي لنهاية واحدة، وهي عودة المهاجم الأرجنتيني لفريق يوفنتوس من جديد.

#تشيلسي #هيجواين

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