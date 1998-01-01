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الارتباط ينفي ..الاحتلال يطرد صيادي غزة من البحر ويُقلّص مساحة الصيد الى 5 ميل

الخميس 16 مايو 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارتباط ينفي ..الاحتلال يطرد صيادي غزة من البحر ويُقلّص مساحة الصيد الى 5 ميل


غزة / سما /

طردت بحرية الاحتلال الصيادين في قطاع غزة من البحر، وأبلغتهم عبر مكبرات الصوت أن مساحة الصيد أصبحت 5 أميال.

وأفادت مصادر محلية  أن بحرية الاحتلال نادت عبر مكبرات الصوت على الصيادين في عرض بحر قطاع غزة خلال ممارسة عملهم صباح الخميس، بالعودة الى مسافة 5 أميال.

من جهته نفى الارتباط الفلسطيني تراجع الاحتلال عن تقليص مساحة الصيد في بحر غزة، لافتًا إلى أن ما يحدث في البحر ارجاع للصيادين المتجاوزين للمساحة المسموحة.

وكان الاحتلال قد سمح بالصيد في بحر قطاع غزة لمسافة 12 ميلا بعد إغلاقه لعدة أيام خلال التصعيد الأخير الأسبوع الماضي.

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