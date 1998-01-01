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حماس ترد على تصريحات علاوي : "صمت دهراً ونطق عُهراً.. ماذا أصاب أزلام العرب"؟

الخميس 16 مايو 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تصريحات علاوي : "صمت دهراً ونطق عُهراً.. ماذا أصاب أزلام العرب"؟


نفى القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، تصريحات رئيس ائتلاف الوطنية في العراق إياد علاوي، حول وجود صواريخ باليستية في غزة موجهة إلى دول الخليج.

وقال البردويل: إياد علاوي صمت دهراً ونطق عُهراً، حينما قام بدور "كومبارس" فاشل يردد ما أملاه عليه مخرج صهيوني حول "صواريخ حماس" الموجهة إلى الخليج!!.

وأضاف البردويل في تغريدة عبر تويتر: ماذا أصاب أزلام العرب؟ أم إن الخبث كان راكداً فحركته رياح الفتنة رحمة من الله بنا "ليميز الله الخبيث من الطيب"؟ نحن لا نوجه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي.

وكان علاوي قال أن المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة وسوريا ومدينة البصرة في العراق وموجهة الى دول الخليج.

وزعم علاوي ان مسئولا أمريكيا اجتمع معه وابلغه ان الولايات المتحدة قررت إرسال وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو للتحقيق في موضوع منصات الصواريخ والتحدث مع المسئولين العراقيين حول هذا الوضع. 

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