اجتماع أمني إسرائيلي بحث تطورات الخليج العربي

القدس المحتلة / سما /

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعا استثنائيًا مع قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، بحث خلاله تصاعد حدة التوتر خلال الأيام القليلة الماضية بين كل من طهران وواشنطن.

ويأتي الاجتماع بعد أن قررت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران، وما تلا هذا القرار من إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" إلى الشرق الأوسط للتصدّي لمخاطر "هجمات إيرانية على مصالح أميركية" قالت إنها "وشيكة".

وناقش نتنياهو، الذي يشغل منصب وزير الأمن الإسرائيلي كذلك، مع قادة الأجهزة الأمنية، التحضيرات الإسرائيلية لمواجهة تصعيد عسكري محتمل في هذا السياق، بحسب المراسل السياسي للقناة 13، باراك رافيد.

ونقل رافيد عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، اطلعوا على تفاصيل اجتماع نتنياهو بقادة الأجهزة الأمنية، قولهم إنه من بين أهداف النقاش الذي أجراه نتنياهو مع الأمنيين، التحضيرات الإسرائيلية لإمكانية تصعيد إضافي بين واشنطن وطهران.

ووفقًا للمصادر، فإن قادة الأجهزة الأمنية استبعدوا، في هذه المرحلة، أن تكون إسرائيل هدفًا لهجوم إيراني وشيك عبر إطلاق صواريخ من قبل الميليشيات الموالية لإيران من سورية أو العراق.

ووفقًا لكبار المسؤولين الإسرائيليين، أصدر نتنياهو تعليماته لقاجة الأجهزة الأمنية، تقضي بمواصلة العمل الاستخباراتي لمواكبة الأحداث في العراق والخليج عمومًا، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لعزل إسرائيل عن الأحداث، والتأكد من عدم جر إسرائيل إلى هذا التصعيد.

وكثفت واشنطن ضغوطها على طهران في الأيام الأخيرة الماضية، وعززت وجودها العسكري في الخليج بمواجهة ما اعتبرته تهديدات بهجمات "وشيكة" ضد مصالحها في المنطقة، نسبت لإيران.