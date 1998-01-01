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إغلاق الأجواء الإسرائيلية خلال مهرجان "يورفيجن"

الخميس 16 مايو 2019 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق الأجواء الإسرائيلية خلال مهرجان "يورفيجن"


القدس المحتلة / سما /

شر موقع IntelSky العالمي لتعقب الخطوط الجوية تقريرا كشف فيه أن سلاح الجو الإسرائيلي أغلق الأجواء الإسرائيلية خلال مرحلة النصف نهائيات من مهرجان الأغنية الأوربية المنعقد في "إسرائيل".

ووفقا لموقع "بازام" العبري، ذكر موقع IntelSky أن سلاح الجو الإسرائيلي قد استنفر عددًا كبيرًا من طائراته الاستطلاعية والمقاتلة والاستخباراتية لتملأ الأجواء الإسرائيلية خلال مرحلة النصف نهائيات من مهرجان الأغنية الأوربية التي انعقدت مساء أمس الثلاثاء.

ومن بين الطائرات التي كانت تحلق في الأجواء خلال بث المهرجان وفقا لموقع IntelSky طائرة نحشون شبيت التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في مهام الحرب الكترونية والجمع الاستخباري، وطائرة بوينغ 707 المستخدمة في مهام شحن الوقود، ومقاتلات جوية أخرى من نوع اف 15 واف 16 إضافة إلى عدد من المروحيات كانت تحلق أيضا في الأجواء خلال بث المهرجان.

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي أن مثل هذه الاستعدادات يتخذها السلاح في الأحداث والفعاليات الهامة التي يكون لها صدح عالمي كبير.

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