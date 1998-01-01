  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

9 حرائق بغلاف غزة واعتقال شاب تسلل من الحدود

الأربعاء 15 مايو 2019 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 حرائق بغلاف غزة واعتقال شاب تسلل من الحدود


غزة / سما/

 اندلعت 9 حرائق منذ ظهر اليوم الأربعاء، في مستوطنات وكيبوتسات إسرائيلية مجاورة لحدود قطاع غزة بفعل بالونات وطائرات ورقية حارقة أطلقت من القطاع.

وبحسب فرق الإطفاء الإسرائيلية، فإن بعض الحرائق لا زالت مستمرة بسبب حجمها الكبير بعد أن طالت مناطق زراعية واسعة. فيما تم السيطرة على بعضها.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة تعمل بالإضافة إلى قوات من الجيش الإسرائيلي وفرق مساعدة من سكان الكيبوتسات تحاول السيطرة على الحرائق.

ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتقال شاب فلسطيني قال أنه بحوزته "سلاح" (لم يحدد نوعه) بعد أن تسلل إلى كيبوتس مجاور للحدود.

الأكثر قراءة اليوم

بيان استثنائي من قائد فرقة غزة بشأن صورايخ المقاومة!

لهذا السبب.. تل أبيب تغلق التحقيقات الخاصة بملف الشهيد المقعد أبو ثريا

الاحتلال ينشر القبة الحديدية بشكل واسع في محتلف انحاء إسرائيل

ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

خبراء إسرائيليون: اغتلنا قيادة حماس ودمرنا غزة ولم نحقق الهدوء

الإسرائيلي الذي بصق على السفير البولندي يعتذر ويتهم أحد موظفي السفارة بإهانته

اشتية يلتقي العمادي ويشيد بالدعم القطري

الأخبار الرئيسية

مستوطنون

ضابط اسرائيلي : العقد الأخير هو العصر الذهبيّ لحماس التي بات لديها قدراتٍ مُقلقةٍ

صحيفة: العمادي قطع زيارته لمتظاهري العودة وغادر غزة بعد تصريحاته ضد "الجهاد"

images

فيديو: مسؤول عراقي يزعم : منصات صواريخ في غزة والبصرة موجهة ضد الخليج

رواتب

"معاريف" : هذا ما تحققه المنحة القطرية في غزة

1

صور: الاحتلال يزعم احباط تهريب معدات عسكرية إلى غزة عبر معبر "إيرز"