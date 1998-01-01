9 حرائق بغلاف غزة واعتقال شاب تسلل من الحدود

غزة / سما/

اندلعت 9 حرائق منذ ظهر اليوم الأربعاء، في مستوطنات وكيبوتسات إسرائيلية مجاورة لحدود قطاع غزة بفعل بالونات وطائرات ورقية حارقة أطلقت من القطاع.

وبحسب فرق الإطفاء الإسرائيلية، فإن بعض الحرائق لا زالت مستمرة بسبب حجمها الكبير بعد أن طالت مناطق زراعية واسعة. فيما تم السيطرة على بعضها.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة تعمل بالإضافة إلى قوات من الجيش الإسرائيلي وفرق مساعدة من سكان الكيبوتسات تحاول السيطرة على الحرائق.

ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتقال شاب فلسطيني قال أنه بحوزته "سلاح" (لم يحدد نوعه) بعد أن تسلل إلى كيبوتس مجاور للحدود.