مصدر اسرائيلي يكشف لموقع سعودي تفاصيل استهداف السفن في الخليج

القدس المحتلة/سما/

زعم مصدر أمني إسرائيلي إن العملية التي استهدفت سفينتين سعوديتين وثالثة إماراتية ورابعة نرويجية في ميناء الفجيرة الإماراتي يوم الأحد 12 مايو (أيار) الجاري، تمت بواسطة قوارب مفخخة مسيّرة عن بُعد تحمل كاميرات نقلت إلى مركز قيادة العملية في عرض الخليج، صور العملية ولحظة التفجير. كما قامت قوارب مسيرة أخرى بتأمين المنطقة.

وأضاف المصدر في تصريح للموقع السعودي "اندبندنت عربية" أن تلك المنطقة خضعت لمراقبة شديدة في اليومين الماضيين من قبل أجهزة أمنية خليجية وغير خليجية، مشيراً إلى اكتشاف الجهة التي نفذت العمل التخريبي.

وقال المصدر الأمني إن التحفظ على نشر تفاصيل العمليات التخريبية في القرب من ميناء الفجيرة كان مقصوداً من دول عدة، تفادياً لبثّ حالة من الهلع في أسواق النفط العالمية تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. ورجّح المصدر ذاته وقوف الولايات المتحدة خلف التحفظ إذ اعترضت المراسلين والمراقبين صعوبات في الكشف عن الأوضاع وتعذر عليهم إرسال رسائل نصية عبر التطبيقات المختلفة من منطقة الانفجارات.