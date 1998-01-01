  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

في ذكرى النكبة .. ماذا طلب جيش الإحتلال من حماس؟

الأربعاء 15 مايو 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ذكرى النكبة .. ماذا طلب جيش الإحتلال من حماس؟


القدس المحتلة / سما /

فيما يستعد قطاع غزة لإحياء الذكرى 71 للنكبة، ذكر موقع عبري رسمي، أن الجيش الإسرائيلي، دعا "حماس" إلى إبقاء التلاميذ في مدارسهم وعدم تعريضهم للخطر.

وفي تغريدة لافتة، أشار موقع "إسرائيل بالعربية" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه "من المتوقع أن يكون الطقس في غزة اليوم حارا للغاية مما يشكل خطرا على حياة وصحة الأطفال".

وفيما يلي نص التغريدة :" قامت حماس بتعطيل الدراسة اليوم في غزة من أجل إرسال الأطفال للمشاركة في أعمال شغب ضد إسرائيل. ومن المتوقع أن يكون الطقس في غزة اليوم حارًا للغاية مما يشكل خطرا على حياة وصحة الأطفال. ودعا الجيش الإسرائيلي حماس لإبقاء الأطفال في المدارس وعدم تعريضهم للخطر في أعمال الشغب" .

يتزامن ذلك مع تواصل الاستعدادات في قطاع غزة، لإحياء ذكرى النكبة من خلال تنظيم مسيرات "مليونية العودة وكسر الحصار"، إضافة إلى تنظيم نشاطات ومسيرات أخرى في الضفة الغربية وفي القدس.

كما حاول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيحاي أدرعي، ترهيب أهالي قطاع غزة، عبر مقطع فيديو تحدث من خلاله إلى سكان القطاع، متسائلا عن جدوى مسيرات العودة وكسر الحصار التي تشهد مشاركة واسعة منذ انطلاقها في آذار/ مارس 2018، مدعيًا أنها جلبت مزيدا من المعاناة لأهالي غزة.

الأكثر قراءة اليوم

بيان استثنائي من قائد فرقة غزة بشأن صورايخ المقاومة!

لهذا السبب.. تل أبيب تغلق التحقيقات الخاصة بملف الشهيد المقعد أبو ثريا

الاحتلال ينشر القبة الحديدية بشكل واسع في محتلف انحاء إسرائيل

ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

خبراء إسرائيليون: اغتلنا قيادة حماس ودمرنا غزة ولم نحقق الهدوء

الإسرائيلي الذي بصق على السفير البولندي يعتذر ويتهم أحد موظفي السفارة بإهانته

اشتية يلتقي العمادي ويشيد بالدعم القطري

الأخبار الرئيسية

مستوطنون

ضابط اسرائيلي : العقد الأخير هو العصر الذهبيّ لحماس التي بات لديها قدراتٍ مُقلقةٍ

صحيفة: العمادي قطع زيارته لمتظاهري العودة وغادر غزة بعد تصريحاته ضد "الجهاد"

images

فيديو: مسؤول عراقي يزعم : منصات صواريخ في غزة والبصرة موجهة ضد الخليج

رواتب

"معاريف" : هذا ما تحققه المنحة القطرية في غزة

1

صور: الاحتلال يزعم احباط تهريب معدات عسكرية إلى غزة عبر معبر "إيرز"