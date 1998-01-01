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طعن امرأة يهودية في السويد

الثلاثاء 14 مايو 2019 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
طعن امرأة يهودية في السويد


هلسينبورج /سما/

تعرضت امرأة يهودية، اليوم الثلاثاء، للطعن في مدينة "هلسينبورج" بجوار مالمو في السويد، وفتحت الشرطة المحلية تحقيقا في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن السيدة البالغة من العمر (60 عاما) وهي شخصية معروفة داخل الجالية اليهودية في السويد، تعرضت لهجوم من قبل شخص مجهول، طعنها عدة طعنات مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وقالت وسائل الإعلام، إن الشرطة السويدية تطارد المهاجم، وأنها شرعت بالتحقيق في دوافع الهجوم التي لم تتضح بعد.

وعززت قوات الامن السويدية اجراءاتها الأمنية حول مراكز وتجمعات الاسرائيليين في السويد، بعد طعن زوجة امين عام الجالية اليهودية في هيلسنبورغ واصابتها بجروح خطيرة.

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