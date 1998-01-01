الحوثيون يحذرون الإمارات والسعودية من "حرب شاملة"

صنعاء /وكالات/

كشفت حركة "أنصار الله" اليمنية أن سبع طائرات مسيرة نفذت عملية استهدفت مرافق حيوية سعودية، اليوم الثلاثاء، محذرة من "حرب شاملة".

وقال القيادي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي إن العملية تأتي "في سياق حق الدفاع عن النفس، وعودة إلى استخدام سياسة ضرب العمق الإماراتي والسعودي".

ووجه البخيتي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية "رسالة إلى قادة السعودية والإمارات"، مفادها أن "سياستهم بإشعال الحرائق في المنطقة سواء في اليمن أو في غيره هي سياسة خطيرة، ولا بد أن يصل الحريق إلى عقر دارهم".

وأشار البخيتي إلى أنه "ما تزال أمام القيادة السعودية والإماراتية فرصة لمراجعة حساباتهم، فإذا استمروا في سياساتهم التخريبية، فإننا مقدمون على حرب شاملة وستكون السعودية والإمارات أكبر الخاسرين فيها".

وكانت قناة المسيرة الموالية للحوثيين أفادت بأن طائرات مسيرة تابعة لقوات جماعة "أنصار الله" اليمنية، نفذت اليوم الثلاثاء "عملية عسكرية كبرى" ضد أهداف سعودية، ونقلت القناة عن مصدر قوله إن "هذه العملية العسكرية الواسعة تأتي ردا على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا"، مضيفا أن "أنصار الله مستعدة لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر".

وتقود السعودية تحالفا في اليمن ينفذ، منذ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.