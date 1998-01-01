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ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم على منشآت حيوية في السعودية

الثلاثاء 14 مايو 2019 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم على منشآت حيوية في السعودية


واشنطن/وكالات/

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بأكثر من 1% بعد الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منشآت حيوية في السعودية، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

وجرى تداول عقود مزيج "برنت" العالمي، بحلول الساعة 11:24 بتوقيت غرينيتش، عند 71.23 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.42% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 61.57 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.87% عن الإغلاق السابق.

وجاء الارتفاع بعدما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن هجوما إرهابيا بواسطة طائرات "درون" مفخخة استهدف صباح اليوم محطتين تضخان النفط عبر خط أنابيب من حقول النفط في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي.

وأضاف، أن شركة "أرامكو" السعودية ستقيم الأضرار، وتصلح المحطتين لإعادتهما إلى وضعهما الطبيعي، واصفا الهجوم بالإرهابي والتخريبي. كذلك أكد الوزير استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط دون انقطاع.

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