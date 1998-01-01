  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية: استهداف محدود لمحطتي ضخ للبترول بطائرات مسيرة

الثلاثاء 14 مايو 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: استهداف محدود لمحطتي ضخ للبترول بطائرات مسيرة


الرياض /سما/

 أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية، وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو الثلاثاء.

وأوضح المتحدث الأمني: "ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم، حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".

من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبد العزيز الفالح، إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات "درون" من دون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.

وأضاف ان شركة أرامكو السعودية أوقفت الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وأكد الفالح أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية.

الأكثر قراءة اليوم

بيان استثنائي من قائد فرقة غزة بشأن صورايخ المقاومة!

لهذا السبب.. تل أبيب تغلق التحقيقات الخاصة بملف الشهيد المقعد أبو ثريا

الاحتلال ينشر القبة الحديدية بشكل واسع في محتلف انحاء إسرائيل

ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

خبراء إسرائيليون: اغتلنا قيادة حماس ودمرنا غزة ولم نحقق الهدوء

الإسرائيلي الذي بصق على السفير البولندي يعتذر ويتهم أحد موظفي السفارة بإهانته

اشتية يلتقي العمادي ويشيد بالدعم القطري

الأخبار الرئيسية

مستوطنون

ضابط اسرائيلي : العقد الأخير هو العصر الذهبيّ لحماس التي بات لديها قدراتٍ مُقلقةٍ

صحيفة: العمادي قطع زيارته لمتظاهري العودة وغادر غزة بعد تصريحاته ضد "الجهاد"

images

فيديو: مسؤول عراقي يزعم : منصات صواريخ في غزة والبصرة موجهة ضد الخليج

رواتب

"معاريف" : هذا ما تحققه المنحة القطرية في غزة

1

صور: الاحتلال يزعم احباط تهريب معدات عسكرية إلى غزة عبر معبر "إيرز"