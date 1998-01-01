صورة.. وزيرة الصحة تمنع وسائل الاعلام من الترويج للتبغ ومشتقاته

رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أن قانون مكافحة التدخين يحظر على وسائل الإعلام وشركات الدعاية الترويج للتبغ ومشتقاته.

وقالت في تعميم موجه لوسائل الإعلام وشركات الدعاية والنشر، اليوم الثلاثاء: "يمنع على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشركات الدعاية والإعلان والطباعة والنشر الترويج لأي منتج من منتجات التبغ، بما في ذلك السيجارة الإلكترونية والنرجيلة".

وأضافت انه جرى الإيعاز لمن يلزم بمتابعة كافة الإعلانات واليافطات الترويجية لأي منتج من منتجات التبغ الموجودة حاليا داخل أو خارج المدن.

وتابعت: "إن هذا الإجراء يأتي تأكيدا على تطبيق نص المادة (11) من قانون مكافحة التدخين، والتي تنص على أنه "يحظر إعداد أو طبع أو عرض أو تعليق أو إعلان لأغراض الدعاية عن التبغ والترويج له".