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غزة: تشييع جثمان القيادي في الشعبية رباح مهنا

الثلاثاء 14 مايو 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تشييع جثمان القيادي في الشعبية رباح مهنا


غزة / سما /

شيع مواطنون ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، جثمان القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا.

وتوفي مهنا (64 عامًا) منذ أيام خلال تواجده في اسبانيا التي كان يزور فيها نجله. حيث كان يعاني مؤخرًا من عدة أمراض.

وشارك في التشييع عدد كبير من قيادات الفصائل التي حضرت لمسجد الأمين محمد في حي تل الهوى غرب مدينة غزة حيث يقطن مهنا.

وألقى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كلمة أشاد فيها بمناقب مهنا ودوره النضالي الكبير.

وقال "القائد رباح مهنا تخرج من مدرسة المقاومين والمناضلين في الجبهة الشعبية.. من عايش الدكتور رباح مهنا ومن تعامل معه ومن سايره يدرك أنه جمع ثلاثية عظيمة، تجتمع دائما في القيادات النقية الحرة الأبية تتمثل في الثوابت، المقاومة، الوحدة".

وأشار إلى أن مهنا كان يخشى على القضية الفلسطينية خاصة وأنها تمر بالمرحلة الأخطر في إطار ما يعرف بصفقة القرن.

وقدم التعازي بوفاة مهنا إلى الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات. مشيرًا إلى أن المقاومة تتحرك سياسيًا وميدانيًا من أجل تحرير الأسرى.

كما ألقى قيادات من مختلف الفصائل كلمات تشيد بالدور النضالي لمهنا. وكان جثمان مهنا وصل أمس إلى معبر رفح البري قادما من أسبانيا.

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