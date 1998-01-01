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عائلة جولدين توجه رسالة لنتنياهو والجيش بشأن التفاهمات!

الثلاثاء 14 مايو 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة جولدين توجه رسالة لنتنياهو والجيش بشأن التفاهمات!


غزة / سما/

وجهت عائلة الضابط الاسرائيلي هدار جولدن المحتجز لدي حركة حماس في غزة، رسالة الى الحكومة و الجيش الاسرائيلي بشأن التفاهمات.

وبحسب القناة العبرية 13، قالت عائلة جولدن، إننا لا نؤمن بالتقارير حول اقتراب عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، فهمنا من تلقاء أنفسنا أنه عندما تنتشر تقارير في وسائل الإعلام حول صفقة تبادل فهذا يعني أنه لا يوجد صفقة.

وأضافت:  ما نراه في الأيام الأخيرة هو استسلام آخر من نتنياهو والكابينت لحماس، إن توسيع منطقة الصيد لغزة وزيادة المبلغ المسموح به لغزة لـ 40 مليون دولار هو استسلام جديد لحماس.

وتابعت: على رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو أن يفسر لنا سبب إخلافه الوعد الذي قطعه بأنه لن تكون هناك تسوية ومفاوضات مع حماس دون إعادة الجنود الأسرى، منذ اختطاف حماس ابننا هدار ضيّعت الحكومات الإسرائيلية العديد من الفرص لتغيير المعادلة والضغط على حماس والتوصل إلى أفضل اتفاق لتبادل الأسرى كان سيتم توقيعه مع "العدو".

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