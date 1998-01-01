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ملكة جمال العراق تدافع عن إسرائيل وتصف حماس بـ"الإرهابية"

الثلاثاء 14 مايو 2019 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملكة جمال العراق تدافع عن إسرائيل وتصف حماس بـ"الإرهابية"


وكالات

حظرت ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان (29 عاما)، المنشورات العدائية ضد إسرائيل في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما هاجمت حركة حماس ووصفتها بـ"الإرهابية".

ونشرت سارة عيدان سلسلة ردود على تغريدات نشرها ناشطون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث قالت في إحداها: "الشعب الفلسطيني لا يسعى للحصول على الحرية بل ميليشيا حماس الـ"إرهابية" تستخدم سكان غزة كدروع بشرية تطلق الصواريخ من المناطق السكنية، لذلك عندما ترد إسرائيل تستخدم صورا مروعة للضحايا وتروج لقضيتهم التي ليست مجرد حرية بل القضاء على إسرائيل!".

كما نشرت العديد من التغريدات جاءت كلها في شكل ردود أفعال دافعت من خلالها عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن أخطاء حركة حماس.

وكانت ملكة جمال العراق قد أثارت في الماضي رد فعل قوي من خلال أخذ صورة شخصية مع ممثلة إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون ثم زيارتها تل أبيب.

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