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الحوثيون يستهدفون محطتي نفط في السعودية بطائرات مسيرة

الثلاثاء 14 مايو 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يستهدفون محطتي نفط في السعودية بطائرات مسيرة


وكالات

كشفت السعودية عن تعرض منشآت نفطية في الرياض، صباح الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة.

وأكد المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، استهداف محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض، لكنه وصف الاستهداف بأنه "محدود". 

وقال إن الاستهداف تم بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن الجهات المختصة بالموقعين تباشر مسؤولياتها، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات.

وكانت قناة المسيرة، التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، نقلت عن مصدر عسكري قوله إنهم نفذوا "عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية".


وأوضح المصدر العسكري، أن "7 طائرات مسيرة بدون طيار نفذت الهجمات، ضد منشآت حيوية سعودية"، دون تقديم توضيحات، حول طبيعة المنشآت.

وشدد على أن العمليات، تأتي ردا على "استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا"، مؤكدا في الوقت ذاته على استعدادهم "لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية، في حال استمر العدوان والحصار الجائر".

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