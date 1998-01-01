مشروع بـ 100 مليون $ لتحصين القطار في سديروت من الكورنيت

القدس المحتلة / سما /

قرر الجيش الاسرائيلي تسريع بناء جدار حاجز لحماية القطار السريع في مستوطنة سديروت من تهديدات صواريخ الكورنيت، يصل تكلفته إلى أكثر من 100 مليون دولار.

ووفقا لموقع روتر العبري، جاء قرار تسريع بناء الجدار في أعقاب الرسالة التي أرسلتها حماس خلال التصعيد الأخيرة في فيديو توثيق عملية ضرب صاروخ الكورنيت الذي استهدف مركبة إسرائيلية على بعد أكثر من 5 كيلو مترات بالقرب من القطار السريع.

ومن جانبه أجرى مدير مكتب رئيس الحكومة يوئاف هروبيتس اجتماعا خاصا مع وزارة الجيش والمالية والمواصلات لتسريع تطبيع خطة حماية القطار السريع في مدينة سديروت، حيث سيضم مشروع التحصين بناء جدار باطون بالاضافة إلى نشر تقنيات تكنولوجية خاصة لتحييد تهديدات الصواريخ الموجهة .