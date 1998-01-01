قناة عبرية: مادونا تتجاهل دعوات المقاطعة وتتوجه إلى تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، أن المغنية الأميركية الشهيرة مادونا، تجاهلت دعوات حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل، بعدم توجهها إلى تل أبيب للمشاركة في احتفالات المسابقة الأوروبية، وانطلقت في رحلة جوية إلى تل أبيب وقد تصل اليوم أو غدًا.

وبحسب القناة، فإن مادونا قالت إنها لن ترضخ للضغوط السياسية ولن تتوقف عن التعبير عن رأيها بحرية، وأنها لن تستلم لأي أجندة سياسية.

وقال مسؤول مشرف عن المسابقة الأوروبية إن مادونا لم توقع بعد عقد ظهورها في المسابقة، ولكنه سيتم توقيعه فور وصولها تل أبيب. مشيرًا إلى أنهم في المراحل النهائية بالمفاوضات معها.