اوروبا تقدم أكثر من 20 مليون يورو لدفع المُخصصات

رام الله / سما /

قدم الاتحاد الأوروبي مبلغ 20 مليون يورو، وإيرلندا مبلغ 275 ألف يورو، للمساهمة في دفع المخصصات الاجتماعية المقدمة إلى حوالي 76,700 عائلة في غزة والضفة، منها 77% في قطاع غزة.

ويدعم الاتحاد الأوروبي برنامج الحوالات النقدية الذي تُديره وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا البرنامج مسؤول عن تقديم الحماية الاجتماعية الأساسية للعائلات الأكثر فقراً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتُدفع المخصصات الاجتماعية كُل ثلاثة أشهر إلى حوالي 108 آلاف عائلة فقيرة.

وقال ممثل ايرلندا جوناثان كنلن بهذه المُناسبة: "ان الدعم المقدم إلى وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية من خلال برنامج التحويلات النقدية هو جزء من جهود إيرلندا المستمرة في تحسين الظروف الحياتية للأشخاص الأكثر فقراً في غزة، ومن المعروف منذ زمن طويل أن حصار قطاع غزة أدى إلى حالة من الضعف والناس في غزة يستحقون أفضل، وتسعى ايرلندا من خلال برامجنا والحوار السياسي إلى تقديم الأمل للأشخاص الذين يعيشون هناك وتحقيق تحسينات مُستدامة في الظروف المعيشية."

وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلسن: ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ملتزمون بدعم الفلسطينيين في تلبية الاحتياجات الأساسية لضمان حياة كريمة وعادلة لكل العائلات الفلسطينية، وهذه هي المُساهمة الأولى عام 2019 التي طال انتظارها وتأتي في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.