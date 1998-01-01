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إسبانيا تتوجس شرا وتسحب سفينتها الحربية من القوة الأمريكية المتجهة صوب إيران

الثلاثاء 14 مايو 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا تتوجس شرا وتسحب سفينتها الحربية من القوة الأمريكية المتجهة صوب إيران


وكالات

قررت إسبانيا سحب الفرقاطة منديز نونيز، مؤقتا من صفوف المجوعة البحرية الأمريكية القتالية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، والتي تم تشكيلها للضغط على إيران.

وأفادت وكالة أنباء "EFE" بأن وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلس، أمرت بسحب الفرقاطة من صفوف المجموعة الأمريكية البحرية الضاربة في الشرق الأوسط.

وأوضحت مصادر في مدريد، أن هذه الفرقاطة الإسبانية ستعود إلى الانضمام إلى هذه المجموعة البحرية، بعد انتهاء المهمة الموكلة لها حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

وتقول الأنباء إن المجموعة البحرية الأمريكية الضاربة التي تتقدمها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" قد عبرت مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، وهي في طريقها إلى الخليج عبر مضيق هرمز، إلا أن المجموعة وفق وسائل الإعلام الإسبانية، ستجتاز المضيق من دون السفينة الحربية الإسبانية.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائراتها "يو إس إس أبراهام لينكولن" صحبة مجموعة بحرية قتالية إلى الخليج بذريعة التصدي لـ"إشارات واضحة" لتهديدات صادرة عن إيران.

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