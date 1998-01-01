  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

النرويج تخصص حماية خاصة لناشط فلسطيني بعد انتقاده السعودية

الثلاثاء 14 مايو 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النرويج تخصص حماية خاصة لناشط فلسطيني بعد انتقاده السعودية


القدس المحتلة / سما /

كشف الناشط الفلسطيني المقيم في النرويج، إياد البغدادي، عن أن السلطات النرويجية اتخذت الاحتياطات اللازمة لحماية أمنه وسلامته؛ بسبب استهدافه من قبل الأجهزة السعودية.

وقال البغدادي، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين 13 أيار/ مايو في العاصمة النرويجية أوسلو، إنه حصل على الحماية من فريقين مختلفين في النرويج.

وقال البغدادي إن سبب استهدافه من الأجهزة السعودية يعود إلى مبادرات بدأت في حياة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي اغتاله فريق أمني سعودي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول.

وقال إن "قرار الظهور العلني لم يكن شيئا يستخف به"، مشيرا إلى أن خبراء أمنيين مستقلين نصحوه مرارا وتكرارا بالظهور، معتبرين أن ظهوره للعلن سيكون حمايته.


وكشف أنه عمل من دون أي مقابل مادي أو توقيع أي عقد مع فريق من المحققين الذين عينهم مؤسس موقع أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست" جيف بيزوس، في أثناء عملية البحث في قضية الابتزاز التي تعرض لها بيزوس عقب قرصنة معلومات خاصة.

وإياد البغدادي ناشط فلسطيني في مجال حقوق الإنسان، وكاتب حقق شهرة خلال انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، ووجه انتقادات في كتاباته لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويعيش البغدادي في أوسلو منذ عام 2015.

وأوضح أنه قضى نحو ثلاث ساعات في اجتماع أبريل/ نيسان يبحث مع أعضاء من جهاز الأمن النرويجي عن السبب وراء احتمال تعرضه للخطر.


وتخضع السعودية لتدقيق دولي متزايد فيما يتعلق بسجلها في حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، العام الماضي، داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، واحتجاز نحو 12 من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة.


وتطالب مجموعة نواب أمريكيين تضم ديمقراطيين وجمهوريين البيت الأبيض بتشديد موقفه إزاء السعودية بعد مقتل خاشقجي، الذي كان ينتقد الأمير محمد.


وألقى تقييم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد في إصدار أمر قتل خاشقجي، وهو ما ينفيه مسؤولون سعوديون.

الأكثر قراءة اليوم

دبلوماسي امريكي يكشف عن تفاصيل مثيرة في صفقة القرن وهذا ما ستطلبه من حماس!

صورة.. العثور على جثة شاب من غزة على شواطئ اليونان

تفاصيل اجتماع العمادي مع ملادينوف بشأن الاوضاع الانسانية بغزة

أمريكا ترسل مشفى حربيا بحريا إلى الخليج.. ولواء عسكري مصري: "ربنا يستر"!

وزير اسرائيلي سابق: كما أَجبر العالم الأسد على التخلي عن أسلحته الكيماوية ينبغي اتباع ذلك مع غزة

صحيفة عبرية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود قطاع غزة

شاهد.. أول صورة وفيديو لإحدى السفن السعودية التي تعرضت لهجوم بالفجيرة

الأخبار الرئيسية

حكومة

تحذيرات إسرائيلية : السلطة قد تنهار خلال الأشهر الثلاثة القادمة

مصدر حمساوي : بعد المنحة القطرية ننتظر تنفيذ بنود ملف الاسرى

"إسرائيل" تصادق على بناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس

وسط تأهب أمني .. خبير إسرائيلي: المواجهة مسألة وقت

اشتية: الأشهر الثلاث القادمة "من أصعب الشهور علينا لذلك يجب أن نبقى متحدين