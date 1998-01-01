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بعد مماطلة طويلة.. محامو نتنياهو يتسلمون مواد التحقيق

الثلاثاء 14 مايو 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد مماطلة طويلة.. محامو نتنياهو يتسلمون مواد التحقيق


القدس المحتلة / سما /

 تسلم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مواد التحقيق الخاصة بالقضايا المتهم فيها بالفساد.

وأكد مكتب المدعي العام الإسرائيلي تسلم فريق الدفاع لمواد التحقيق بعد مماطلة طويلة في محاولة منهم لتأجيل موعد جلسة الاستماع التي حددها المستشار القضائي افيحاي ماندلبليت في يوليو/ تموز المقبل.

وأشار المكتب إلى أن فريق الدفاع أكد أنه سيتواصل معهم في غضون أسبوع أو أكثر لتحديد موعد الجلسة.

وكانت مصادر رجحت أن يتم تأجيل جلسة الاستماع إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. وسط مطالبات من المعارضة الإسرائيلية ومنظمات يسارية بإلغاء جلسة الاستماع وتوجيه لائحة اتهام مباشرة لنتنياهو.

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