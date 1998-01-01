  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"إسرائيل" تصادق على بناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس

الثلاثاء 14 مايو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تصادق على بناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس


القدس المحتلة / سما /

 أفادت مصادر إعلامية عبرية اليوم الثلاثاء، بأن ما تسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، وافقت على خطتي بناء جديدتين في مدينة القدس.

وذكرت القناة العبرية السابعة أنه سيتم بناء مجمع استيطاني جديد على الجانب الشمالي من الحي الاستيطاني "جفعات مشفآة"، يتضمن 706 وحدات منها مبانٍ عامة وأخرى للتجارة وسوق العمل ومناطق مفتوحة للمستوطنين.

ولفتت إلى أنه وفقاً لخطة أخرى سيهدم مبنى في شارع 5 في حي بمستوطنة النبي يعقوب شمال القدس وتبنى مكانه 4 مبانٍ جديدة مكونة من 13 و14 و15 طابقاً، وستتضمن 235 وحدة استيطانية.

الأكثر قراءة اليوم

دبلوماسي امريكي يكشف عن تفاصيل مثيرة في صفقة القرن وهذا ما ستطلبه من حماس!

صورة.. العثور على جثة شاب من غزة على شواطئ اليونان

تفاصيل اجتماع العمادي مع ملادينوف بشأن الاوضاع الانسانية بغزة

أمريكا ترسل مشفى حربيا بحريا إلى الخليج.. ولواء عسكري مصري: "ربنا يستر"!

وزير اسرائيلي سابق: كما أَجبر العالم الأسد على التخلي عن أسلحته الكيماوية ينبغي اتباع ذلك مع غزة

صحيفة عبرية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود قطاع غزة

شاهد.. أول صورة وفيديو لإحدى السفن السعودية التي تعرضت لهجوم بالفجيرة

الأخبار الرئيسية

حكومة

تحذيرات إسرائيلية : السلطة قد تنهار خلال الأشهر الثلاثة القادمة

مصدر حمساوي : بعد المنحة القطرية ننتظر تنفيذ بنود ملف الاسرى

وسط تأهب أمني .. خبير إسرائيلي: المواجهة مسألة وقت

اشتية: الأشهر الثلاث القادمة "من أصعب الشهور علينا لذلك يجب أن نبقى متحدين

وزير اسرائيلي سابق: كما أَجبر العالم الأسد على التخلي عن أسلحته الكيماوية ينبغي اتباع ذلك مع غزة