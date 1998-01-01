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بالصور: هنية وعدد من قيادات حماس يلتقون السفير العمادي

الثلاثاء 14 مايو 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: هنية وعدد من قيادات حماس يلتقون السفير العمادي


غزة / سما /

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقادة الحركة، مساء الاثنين، السفير القطري محمد العمادي في مدينة غزة .

وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع السفير القطري محمد العمادي مع نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في مكتبه بمدينة غزة اليوم.

واستعرض السفير العمادي جهود دولة قطر للتخفيف عن سكان قطاع غزة، والتي كان آخرها التوجيهات لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم منحة بقيمة 480 مليون دولار أمريكي للشعب الفلسطيني، خُصص منها 180 مليون دولار لقطاع غزة.

عمادي
عمادي
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