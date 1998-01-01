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صورة نادرة لنجلي القذافي المعتصم وخميس!

الثلاثاء 14 مايو 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة نادرة لنجلي القذافي المعتصم وخميس!


وكالات

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة جمعت المعتصم وخميس، نجلي الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، التقطت على الأرجح عام 2009.

وذكر موقع إخباري محلي يشرف عليه مناصرون للقذافي، أن الصورة التقطت في طرابلس أثناء الاحتفالات بالذكرى الأربعين لوصول القذافي إلى السلطة.

يذكر أن خميس معمر القذافي قتل في غارة شنتها طائرات حلف الناتو على رتل كان يقوده جنوب مدينة ترهونة عام 2011، فيما قتل المعتصم بالله معمر القذافي لاحقا بعد أسره مع والده وآخرين في ضواحي مدينة سرت، إثر استهداف رتلهم من قبل طائرات تابعة لحلف الناتو.

kk

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