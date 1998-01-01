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تهافت إسرائيلي كبير على شراء الملاجئ عقب التصعيد مع غزة

الثلاثاء 14 مايو 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تهافت إسرائيلي كبير على شراء الملاجئ عقب التصعيد مع غزة


القدس المحتلة / سما /

قال مدير شركة مفلسيم الإسرائيلية لتحصين المنازل وبناء ملاجئ الحماية المنزلية تسوحاك حداد إن هناك ارتفاع حاد في معدل طلبات الإسرائيليين لشراء ملاجئ حماية خاصة في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة.

ووفقا لموقع يديعوت، أوضح حداد بأن الكثير من الإسرائيليين اتصلوا به بصوت خائف ومرعوب لشراء ملاجئ حماية بسبب الصواريخ التي سقطت على إسرائيل خلال التصعيد الأخير مع غزة.

وذكر أن أكثر من 60% من منازل المستوطنين في غلاف غزة لا تزال غير محصنة حتى الآن على حد زعمه.

أما عن تكلفة بناء ملجأ الحماية الواحد فقد بيّن حداد أنها تتراوح ما بين 15 ألف إلى 120 ألف شيقل حسب سمك الباطون والمواصفات المعيارية الأخرى.

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